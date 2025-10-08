Экс-заместители губернатора Брянской области обжаловали приговор

Елену Егорову и Татьяну Кулешову осудили по делу о получении взятки в крупном размере

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 8 октября. /ТАСС/. Бывшие заместители губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова, осужденные по делу о получении взятки в крупном размере, обжаловали приговор. Также апелляционные жалобы подали еще два фигуранта дела, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Кулешова обжаловала приговор самостоятельно и через защитника, Егорова - самостоятельно и через защитника, Автушенко - обжаловала самостоятельно и через своих защитников, Матвеева - через защитника. Уголовное дело по апелляционным жалобам поступит в областной суд позже", - сказала собеседница агентства".

В июле Володарский районный суд Брянска признал виновными в получении взятки Кулешову и Егорову и приговорил их к девяти годам лишения свободы и штрафам в размере 10 млн и 8,1 млн рублей соответственно. Кулешова признана виновной в двух преступлениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере, по одному из эпизодов - группой лиц по предварительному сговору), Егорова - в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Также по делу был вынесен приговор еще двум фигурантам: Валентине Автушенко назначили восемь лет лишения свободы и штраф в размере 4,4 млн рублей за дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Евгению Матвееву приговорили к семи годам и штрафу в 4,4 млн рублей за посредничество во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Матвеевой отсрочили отбывание наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет РФ. По версии следствия, Кулешова и Егорова получили от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями, подведомственными региональному департаменту образования и науки, и коммерческими структурами, подконтрольными Автушенко. Также Кулешова, по версии следствия, получила от Автушенко взятку через посредничество Матвеевой за содействие в заключении госконтракта между департаментом внутренней политики Брянской области и ООО "Промстройинжиниринг" на поставку устройств для обеззараживания воздуха.