В Приморье капитана катера "Мерлион" привлекли к административной ответственности

Члены экипажа не принимали надлежащих мер по обеспечению пожарной безопасности и поддержанию порядка на судне

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Капитан катера "Мерлион" и компания-судовладелец в Приморском крае привлечены к административной ответственности после пожара на судне и его затопления. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

29 июня 2025 году на маломерном судне, следовавшем в сторону острова Шкота в районе акватории морского порта Владивосток в Японском море, произошло возгорание. Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы на проходивший мимо катер.

"Приморской транспортной прокуратурой завершена проверка по факту возгорания на катере "Мерлион", - говорится в сообщении. - Приморский транспортный прокурор внес руководителю организации представление. По инициативе прокуратуры капитан катера "Мерлион" привлечен к административной ответственности по ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте) и по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), директор компании-судовладельца - по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензии)".

По данным прокуратуры, члены экипажа не принимали надлежащих мер по обеспечению пожарной безопасности и поддержанию порядка на судне. Во время движения катера один из матросов, находясь в помещении кают-компании вблизи газовой плиты, переливал бензин из одной канистры в другую. В результате произошло воспламенение нефтепродуктов, судно загорелось и в дальнейшем затонуло. Причиненный пострадавшим материальный ущерб компенсирован судовладельцем, ООО "Корсар", в добровольном порядке.

По данным Росприроднадзора, ущерб, нанесенный водному объекту, превысил 1,6 млн рублей. Сумма предъявлена виновному лицу для добровольного возмещения. Отмечалось, что, если в течение 30 дней вред не будет компенсирован, то Росприроднадзор обратится в суд для его принудительного взыскания.