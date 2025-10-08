В Омской области девушку приговорили к шести годам колонии за избиение младенца

Она признала вину

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Кормиловский районный суд Омской области вынес приговор по делу об избиении матерью своего 11-месячного ребенка. Ей назначено шесть лет колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 19-летняя девушка систематически избивала ребенка, а также грубо с ним обращалась. Днем 12 января 2025 года молодая мать из-за недовольства поведением 11-месячного мальчика несколько раз пнула его, младенец получил переломы ребер, травмы внутренних органов.

"Кормиловский районный суд квалифицировал действия подсудимой по п. "б" ч. 2 ст. 111, ст. 156 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего и неисполнение обязанностей по его воспитанию) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

В судебном заседании девушка вину признала в полном объеме. Как отметили в региональной прокуратуре, причиной такого поступка стало то, что ребенок открыл печку и замарался сажей. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию детей), а также была судима за кражу.