Красноярского подростка задержали за передачу данных "Азову"

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали 17-летнего жителя Красноярска, который вступил в подразделение "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ) и передавал его участникам сведения о штабе волонтерского отряда, собиравшего гуманитарную помощь для российских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Красноярска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). <…> Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2024 года юноша, являясь сторонником украинского военизированного националистического объединения "Азов", общаясь в мессенджере с участником организации, вступил в ее ряды для борьбы против действующего в России политического режима. Подозреваемый сообщил о своей готовности участвовать в деятельности батальона и размещать в публичных местах его символику и атрибуты. "С апреля по август 2025 года фигурант передавал сведения о штабе волонтерского отряда, который осуществляет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции, в том числе о его местонахождении штаба. Также фигурант предоставил участнику объединения "Азов" личные данные своего родственника - военнослужащего ВС РФ, находящегося в зоне боевых действий", - сообщили в СК.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

В ведомстве напомнили, что за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.