В Турции задержали 19 знаменитостей по делу о наркотиках

У них взяли образцы крови для установления фактов употребления запрещенных веществ

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура Стамбула санкционировала задержания 19 популярных в стране артистов и блогеров в рамках расследования, которое проводит бюро по борьбе с контрабандой, наркотиками и экономическими преступлениями.

Как сообщает телеканал NTV, среди задержанных оказались актрисы Хатидже Ачыкгез и Беррак Тюзюнатач, певица Ирем Дериджи, актер Кубилай Ака, а также широко известные в стране блогеры и инфлюэнсеры Дилан Полат и Енгин Полат. У задержанных взяли образцы крови для установления фактов употребления запрещенных веществ. Все они находятся в полиции, где дают показания.

Как сообщает телеканал, ранее Беррак Тюзюнатач уже была признана виновной и приговорена в 20 месяцам тюремного заключения за употребление наркотиков. Дилан и Энгин Полат уже задерживались властями ранее по подозрению в приобретении и хранении наркотиков.