В Коми задержали подозреваемого в финансировании терроризма

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Республике Коми/ ТАСС

СЫКТЫВКАР, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего жителя Сыктывкара, подозреваемого в финансировании терроризма. Он совершил пять банковских переводов на карту участника террористической организации, по месту жительства изъяты банковские карты и мобильные устройства, сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми.

"Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД совместно коллегами из регионального УФСБ России в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлен факт содействия террористической деятельности, совершенный 52-летним жителем Сыктывкара. Подозреваемый задержан в Сыктывкаре при силовой поддержке спецподразделения управления Росгвардии по Республике Коми. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяты банковские карты, мобильные устройства и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что с мая 2022 года по ноябрь 2023 года, он, используя мобильное приложение, совершил пять денежных переводов на банковскую карту участника международной организации, которая внесена в Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

Следственное подразделение УФСБ России по Республике Коми возбудило уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.