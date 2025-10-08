На Ставрополье школьники обнаружили похожий на гранату предмет

Детей изолировали от опасной зоны, на место происшествия направлены службы для проведения оперативных мероприятий

ПЯТИГОРСК, 8 октября. /ТАСС/. Предмет, напоминающий гранату, обнаружили школьники на Ставрополье. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале.

"Получил тревожную информацию от директора школы № 17 поселка Подкумок. Во время проведения Дня здоровья и прогулки в лесополосе учащиеся обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату", - написал Бондаренко.

После получения сигнала были предприняты необходимые меры: дети были изолированы от опасной зоны. На место происшествия направлены службы для проведения оперативных мероприятий.

"Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Вместе с тем обращаюсь ко всем жителям с просьбой быть особенно бдительными и осторожными. Если вы обнаружите подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а немедленно сообщите в правоохранительные органы", - подчеркнул Бондаренко.