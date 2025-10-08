В Новосибирске арестовали подростка за похищение 13-летнего мальчика

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами угрожал потерпевшему

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу 17-летнего подростка, который организовал похищение школьника. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами, находясь вблизи футбольного поля на территории школы в Ленинском районе города, угрожал 13-летнему потерпевшему. Затем мальчика насильно посадили в автомобиль и отвезли в другой микрорайон, где избили его. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

"Постановлением суда 17-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.