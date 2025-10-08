В Рязанской области при воспламенении газа пострадали женщина и трое детей

Утечка бытового газа произошла в одной из квартир жилого дома в Старожиловском районе

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Женщина и трое ее детей пострадали при воспламенении бытового газа в жилом доме в Старожиловском районе Рязанской области. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По предварительной информации, днем 8 октября 2025 года в одной из квартир жилого дома, расположенного в Старожиловском районе Рязанской области, произошла утечка бытового газа, который воспламенился. В результате происшествия пострадала женщина и трое ее детей, они доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

По этому факту проводится процессуальная проверка.

Как уточнили в региональной прокуратуре, взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома, расположенного в деревне Ершово. "Установление всех обстоятельств произошедшего, соблюдение жилищных прав жильцов дома, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами, контролируются прокуратурой района", - добавили в пресс-службе ведомства.