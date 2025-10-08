СК показал кадры задержания подростка за передачу данных "Азову" в Красноярске

Задержанного подозревают в совершении преступления по статье "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 8 октября. СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия опубликовал видео задержания 17-летнего жителя Красноярска, который передавал боевикам "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ) сведения о штабе волонтерского отряда, собиравшего гуманитарную помощь для российских военнослужащих.

На кадрах виден момент задержания подростка.

Задержанного подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.