Экс-судья ВС РФ Момотов оказывал протекцию главе Краснодарского краевого суда

У Александра Чернова изъяли имущество на 13 млрд рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов оказывал протекцию бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, у которого изъято имущество на 13 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда Москвы, где идет процесс по обращению имущества Момотова в доход государства.

"Генпрокуратура располагает сведениями о том, что компаньон Момотова Андрей Марченко пользовался поддержкой Чернова, который в свою очередь пользовался протекцией самого Момотова", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Ранее Мособлсуд обратил в доход государства имущество Чернова на 13 млрд рублей из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

