В Петербурге застрелили архитектора Супоницкого на глазах у дочери

Он был автором реализованного проекта нового вестибюля станции "Горьковская" на Петроградской стороне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Мужчина застрелил потерпевшего из карабина, после чего поджег свою квартиру и покончил с собой, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу.

"8 октября в доме на Кременчугской улице были обнаружены тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Предварительным следствием установлено, что у мужчин произошел конфликт, в ходе которого 49-летний застрелил оппонента из карабина, после чего поджег свою квартиру <...>", - говорится в сообщении. Отмечается, что после поджога мужчина покончил с собой.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, убитый - известный в городе архитектор Александр Супоницкий. В частности, он был автором реализованного проекта нового вестибюля станции метро "Горьковская" на Петроградской стороне. По данным собеседника агентства, потерпевший был застрелен в присутствии малолетней дочери.

Следователи в настоящее время осматривают место преступления, обстоятельства произошедшего устанавливаются.