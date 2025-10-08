Бывшего мэра города Назарова в Красноярском крае арестовали по делу о коррупции

Решается вопрос об избрании Владимиру Саару меры пресечения

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Экс-мэра города Назарова в Красноярском крае арестовали на два месяца по делу о получении взятки в 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре

"С учетом позиции государственного обвинителя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 6 декабря 2025 года", - сообщили в ведомстве.

Сторона обвинения настаивала на заключении экс-мэра под стражу в связи с рисками, что он может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей.

По версии правоохранительных органов, в 2023-2024 годах Владимир Саар, будучи мэром, через директора подрядной организации ООО "Промстрой" договорился о систематическом получении незаконного денежного вознаграждения. Общая сумма взятки составила 3,5 млн рублей. За это он помогал компании выигрывать в конкурсах на проведении дорожных работ. Фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 100 млн рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения бывшему мэру.

Саар стал мэром Назарова в 2022 году. В феврале 2025 года он ушел в отставку по личным обстоятельствам. До своего избрания мэром он успел поработать главой Каратузского района, руководил администрациями Кировского и Свердловского районов Красноярска.