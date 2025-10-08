Экс-главе НПК "Пеленгатор" дали условный срок за хищение 100 млн рублей

Суд также взыскал с него свыше 195 млн рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам условно бывшего генерального директора АО "НПК "Пеленгатор" Валерия Дрогалина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтракта, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

"Дрогалин признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года. Суд также взыскал с него свыше 195 млн рублей за счет арестованного имущества", - сказали в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что в 2015-2017 гг. сотрудники АО "НПК "Пеленгатор" Валерий Дрогалин, Александр Богданов и Валентин Голубенко в ходе выполнения многомиллионного контракта внесли заведомо ложные сведения в документы о разработке технических устройств и похитили свыше 100 млн рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия Богданов и Дрогалин признали вину в совершении преступления в полном объеме и заключили со следствием досудебные соглашения о сотрудничестве.

Расследование дела в отношении Голубенко продолжается, он объявлен в международный розыск. Дело в отношении Богданова рассматривается в суде.