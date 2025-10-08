В Липецкой области на участке ЮВЖД обнаружили повреждение полотна

Было организовано реверсивное движение, что позволило минимизировать отклонения в графике движения поездов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Повреждение железнодорожного полотна обнаружено на участке Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области. Организовано реверсивное движение, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На участке Юго-Восточной железной дороги, проходящей по территории Липецкой области, обнаружено повреждение железнодорожного полотна. В связи с данным инцидентом было оперативно организовано реверсивное движение, что позволило минимизировать отклонения в графике движения поездов. Принятые меры обеспечили бесперебойность железнодорожного сообщения. Завершается работа по восстановлению поврежденного участка", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.