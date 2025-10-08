Экс-судья Момотов заявил, что иск ГП об изъятии имущества разрушил его жизнь

Судья Верховного суда в отставке заявил, что никогда не занимался нарушением закона

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов заявил, что никогда не занимался нарушением закона, а иск Генпрокуратуры полностью разрушил его жизнь. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Останкинского суда Москвы, где идет процесс по изъятию имущества Момотова.

"Я никогда не занимался бизнесом и к отелям "Мартон" не имею отношения. Я не извлекал доходов для себя и своих родственников, не занимался с Марченко предпринимательской деятельностью. Это исковое заявление просто удар - перечеркнута моя жизнь", - сказал он. Другие ответчики также не согласились с иском Генпрокуратуры и заявили, что будут доказывать в суде свою непричастность к нарушению закона.

Ранее в службу судебных приставов были направлены исполнительные листы о наложении обеспечительного ареста на все имущество, принадлежащее Момотову, его компаньону, совладельцу сети отелей "Мартон" Андрею Марченко, и еще 21 лицу, аффилированному с судьей в отставке. Сеть бизнес-отелей "Мартон" включает в себя 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы, гостиницу "Вологда".

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда РФ с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.