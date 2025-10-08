В Омской области мужчина пытался застрелить полицейского

Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

ОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Житель Республики Алтай дважды выстрелил в Омской области в полицейского из охотничьего карабина с оптическим прицелом. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, 7 октября на заправочной станции в Калачинском районе Омской области 57-летний житель Республики Алтай произвел не менее двух прицельных выстрелов из охотничьего карабина с оптическим прицелом в сторону сотрудника правоохранительных органов, осуществлявшего оперативно-разыскные мероприятия, попав в его автомобиль. Подозреваемый задержан, охотничий карабин изъят и направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Прокуратура взяла на контроль расследование и поддержит ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.