На Павла Сюткина завели уголовное дело

Он подозревается в распространении фейков о Вооруженных силах РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении блогера Павла Сюткина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Черемушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Сюткин разместил в Telegram публикации, которые содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.

Подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.