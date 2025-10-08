ГП попросила национализировать все 40 отелей "Мартон" по делу Момотова

Представитель надзорного ведомства ранее заявил, что в этой сети гостиниц оказывались нелегальные интимные услуги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура просит обратить в доход РФ всю сеть элитных отелей "Мартон" по делу судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда Москвы, где идет процесс по изъятию имущества Момотова.

"В рамках иска Генпрокуратура просит передать в собственность РФ всю сеть отелей "Мартон", - сказал прокурор во время выступления в суде. Ранее представитель надзорного ведомства заявил, что в этой сети гостиниц оказывались нелегальные интимные услуги.

Сеть бизнес-отелей "Мартон" включает в себя 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы, гостиницу "Вологда".

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда РФ с 2010 года. В 2013 году он был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.