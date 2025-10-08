В Новосибирске на складе произошел крупный пожар

Столб дыма виден из разных концов города

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Новосибирской области/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Пламя полностью охватило здание склада в промзоне левобережья Новосибирска. Усиленная группировка сотрудников МЧС России принимает меры по локализации пожара, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Стало известно о пожаре на складе по улице Сибиряков-Гвардейцев. К прибытию пожарных из окон ангара шел густой черный дым. Сейчас усиленная группировка сотрудников МЧС России принимает меры по локализации пожара. Информация уточняется", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Черный столб дыма виден из разных концов города. По предварительной информации, в здании размещались компании-производители гаражных ворот и дверей, а также сантехники. Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, к тушению привлечены более 70 человек и 23 единицы техники. На место следует пожарный поезд.