Заседание по изъятию имущества экс-судьи ВС РФ Момотова перенесли на 10 октября

Генпрокуратура требует изъять активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы отложил на 10 октября заседание по вопросу изъятия имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд отложил судебное заседание по иску Генпрокуратуры к Момотову и другим соответчикам на 10:00 мск 10 октября", - сказала судья. В ходе заседания представитель Момотова заявил о готовности заключить мировое соглашение.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда РФ с 2010 года. В 2013 году он был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.