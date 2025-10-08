Реклама на ТАСС
ВСУ ночной атакой повредили дома на трех улицах Донецка

Специалисты продолжают устранять последствия
11:56

ДОНЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. Многоквартирные дома на трех улицах получили повреждения в результате ночной атаки ударного БПЛА в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее глава города сообщал, что при атаке была ранена мирная жительница 1938 года рождения на улице Дагестанская.

"По дополнительной информации, в результате ночного варварского обстрела укрофашистами Кировского района повреждения также получили многоквартирные дома по улицам Бойченко, Новокаховской и Кирова", - написал Кулемзин.

Он добавил, что специалисты предприятий "Дорожное ремонтно-строительное управление" и "Донецкгорсвет" продолжают устранять последствия на месте обстрела. 

