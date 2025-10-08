Дроны ВСУ дважды атаковали спасателей МЧС в Запорожской области

Первая атака произошла в городе Каменка-Днепровская

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Украинские войска дронами дважды атаковали сотрудников МЧС в Запорожской области при исполнении служебного долга. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"7 октября спасатели Запорожской области оказались под обстрелом вражеских формирований. Первая атака произошла в городе Каменка-Днепровская. Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия удара беспилотника по частному жилому дому. Вторая атака произошла в Токмакском муниципальном округе, в селе Снегуровка во время ликвидации пожара хозяйственной постройки", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В обоих случаях сотрудники МЧС России не пострадали, при этом осколочные повреждения получила пожарная техника.