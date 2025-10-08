На Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,9

Пострадавших нет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай. В пятидесятикилометровую зону попали семь населенных пунктов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 18:20 (16:20 мск - прим. ТАСС) зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,9 в эпицентре в 5 километрах восточнее населенного пункта Старый Бельтир. В пятидесятикилометровую зону попали населенные пункты Старый Бельтир, Кош-Агач, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Чаган-Узун)", - сообщили в ведомстве.

В главке добавили, что местное население ощутило толчки. Погибших и пострадавших нет.