В Калмыкии задержали 17 человек за обман под видом купли-продажи криптовалюты

От действий мошенников пострадали 44 жителя регионов России

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 8 октября. /ТАСС/. Полицейские Калмыкии пресекли деятельность организованного преступного сообщества, 17 участников которого обвиняются в обмане под видом купли-продажи криптовалюты 44 россиян. Возбуждено уголовное дело, его фигуранты арестованы, сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"Сотрудниками следственной части следственного управления МВД по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) в отношении 17 жителей г. Екатеринбурга Свердловской области и неустановленных лиц. Злоумышленниками, возраст которых варьируется от 20 до 28 лет, совершено не менее 44 тяжких преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Установлено, что не позднее начала октября 2023 года 27-летний житель Свердловской области создал в Екатеринбурге преступное сообщество, состоящее из нескольких структурных подразделений. Свою деятельность сообщество осуществляло в кроссплатформенном мессенджере путем обмана граждан под предлогом инвестирования капитала. Согласно иерархии, участники были разделены на четыре обособленные структурные группы, каждая из которых занималась определенным видом деятельности и имела свой функционал.

Жертвами преступной деятельности фигурантов стали 44 жителя различных регионов России. Среди них жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Вологодской, Самарской, Челябинской, Тюменской, Свердловской и Тверской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Башкортостан, Татарстан, Тыва, Дагестан, Ингушетия и Калмыкия. Общий ущерб для них составил 7 052 709 руб. Расследование дела продолжается.