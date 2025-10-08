В Люберцах подросток на багги сбил двоих детей

Пострадавшего ребенка госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Подросток без прав сбил мать и ребенка на пешеходном перекрестке в Люберцах, сообщает областная полиция.

"Около одного из домов, расположенных на улице Карла Маркса поселка Красково, произошло дорожно-транспортное происшествие. 17-летний подросток, находясь за рулем багги, не имеющий права на управление транспортным средством, совершил наезд на несовершеннолетнего, который вместе с мамой переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Четырехлетний ребенок был госпитализирован. Водитель задержан. На месте работают сотрудники ГАИ.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что в ДТП пострадали двое 4-летних детей. Оба ребенка госпитализированы. Судя по видео, предоставленном ведомством, подросток за рулем даже не сбавил скорость перед переходом. Он остановился только, когда сбил детей.