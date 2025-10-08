Заседание суда по вопросу обжалования приговора Гуцул продолжится 9 октября

Паузу сделали по требованию адвоката главы Гагаузии Сергея Морару

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Заседание Апелляционной палаты, где адвокаты главы Гагаузии Евгении Гуцул обжалуют приговор, перенесено на 9 октября. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Морару.

