В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

Граждан призвали покинуть опасную зону
19:39

ТАМБОВ, 8 октября. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Тамбовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно - покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан", - говорится в сообщении. 

