Экс-адвоката Фейгина повторно объявили в розыск по новому делу

По какой статье его вновь объявили в розыск, в базе не указано

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. МВД России переобъявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК. Переобъявлен", - сказано в базе. По какой статье Фейгина вновь объявили в розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что основанием для переобъявления в розыск бывшего адвоката могло стать новое уголовное дело, связанное с незаконным пересечением границы.

Фейгин был объявлен в розыск в 2023 году по делу о распространении недостоверной информации о российской армии.

В апреле 2018 года Фейгин был лишен статуса адвоката за нарушение профессиональной этики. В апреле 2022 года признан иноагентом, в настоящее время проживает на Украине и ведет канал на YouTube.

Бывший адвокат известен своим участием в деле группы Pussy Riot, защитой украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение госграницы РФ, а также националиста Ильи Горячева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за организацию убийств и создание экстремистской группы.