В Башкирии двое пострадавших при падении башенного крана остаются в больнице

ЧП случилось в селе Миловка Уфимского района

УФА, 8 октября. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате падения башенного крана в селе Миловка Уфимского района Башкирии остаются в больнице. Об этом ТАСС сообщили в минздраве республики.

"Два пациента в больнице, один в удовлетворительном состоянии, второй - средней тяжести. Остальных после осмотра направили лечиться домой", - сказала собеседница агентства.

Ранее министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале сообщал, что в результате происшествия в селе Миловка пострадали пять человек, один пациент был в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, еще два пострадавших - в состоянии средней степени тяжести.

Сообщение о падении башенного крана на стройке в селе Миловка Уфимского района поступило около 14:30 (12:30 мск) 30 сентября. По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, ЧП произошло во время сбора башенного крана, конструкция упала. В кабине находились два человека, также пострадали три человека, находившиеся на земле.