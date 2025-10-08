NBC: бас-гитарист Kiss Симмонс потерял сознание за рулем

Музыкант был госпитализирован, но после медицинского осмотра его отпустили домой

Редакция сайта ТАСС

Джин Симмонс © AP Photo/ Tony Avelar

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Бас-гитарист американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу (штат Калифорния). Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC News.

76-летний музыкант 7 октября потерял сознание за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованную машину. Симмонс был госпитализирован, но после медицинского осмотра его отпустили домой восстанавливаться. Сам бас-гитарист заявил телеканалу, что чувствует себя хорошо.

Группа Kiss была основана в 1973 году в Нью-Йорке. Музыканты известны яркими сценическими образами, в том числе макияжем, а также эффектными концертными шоу. За свою 46-летнюю историю коллектив продал более 100 млн копий альбомов. Среди наиболее популярных песен Kiss - I Was Made for Lovin' You, Strutter и Black Diamond. 2 декабря 2023 года группа завершила свой прощальный тур концертом в Нью-Йорке.