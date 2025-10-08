Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Волгоградской области обломки БПЛА стали причиной пожара на объектах ТЭК

Повреждено также здание котельной
Редакция сайта ТАСС
08 октября, 23:23
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА повреждено здание котельной и возник пожар на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"В Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона. 

Уточняется, что сейчас пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний. 

РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область