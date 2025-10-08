Экс-депутат ГД Напсо оформил несколько объектов недвижимости на свою мать

Как утверждает представитель Генпрокуратуры, реализованный политиком план по коррупционному обогащению включал в себя незаконное приобретение дорогостоящих объектов недвижимости, сведения о которых он не декларировал

Редакция сайта ТАСС

Юрий Напсо © Станислав Красильников/ ТАСC

МОСКВА, 9 октбяря./ТАСС/. Лишенный мандата за прогулы депутат Госдумы Юрий Напсо оформил часть незаконно приобретенных объектов недвижимости на своих близких: мать, брата и жену. Об этом сказано в тексте решения Центрального районного суда Сочи об изъятии собственности экс-парламентария, с которым ознакомился ТАСС.

Как утверждает представитель Генпрокуратуры, разработанный и реализованный Напсо план по коррупционному обогащению включал в себя незаконное приобретение дорогостоящих объектов недвижимости, сведения о которых он не декларировал и в контрольные органы не сообщал. "Для этого он привлек родственников, среди которых супруга Иванчикова В. В., мать Напсо С. Т., брат Напсо Р. А. Они выступали номинальными держателями его имущества, обеспечивая сокрытие от уполномоченного органа сведений о коррупционном поведении Напсо Ю. А. и его действительном имущественном положении. Через них он, используя судебные процедуры, легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию опасные производственные объекты и захватывал федеральные и муниципальные земли", - сказано в документе.

Там также отмечается, что мать, жена и брат Напсо до конца 2016 года являлись совладельцами компании "Мясокомбинат "Туапсинский". Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Сочи передал в собственность РФ порядка 60 объектов Напсо, удовлетворив иск Генпрокуратуры.

В апреле Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Напсо в связи с неисполнение им в течение более 30 дней обязанности принимать личное участие в заседаниях палаты парламента. Как уточняли ТАСС в пресс-службе Госдумы, решение о лишении Напсо депутатских полномочий было принято единогласно. Полномочия Напсо считаются досрочно прекращенными с 3 апреля 2025 года. Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе.