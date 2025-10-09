БПЛА обследовали 26 кв. км леса в поисках семьи туристов под Красноярском

В поисковых работах участвовали 234 человека и 51 единица техники

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Два беспилотника обследовали 26 кв. км лесного массива в поисках семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Поисковые работы в Партизанском районе продолжаются. Всего за сутки наземными группами при поисково-спасательных работах был обследован 41 кв. км лесного массива и 792 км лесных дорог. С помощью двух беспилотников обследовано 26 кв. км лесного массива. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за сутки в поисковых работах участвовали 234 человека, 51 единица техники.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют 8 октября в районе поисков утром около минус 10 градусов, снег.

О пропаже семьи Усольцевых

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.