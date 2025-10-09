Потерпевшие из "Крокуса" рассказали о криках, стрельбе и пожаре во время теракта

Одна из потерпевших сообщила в суде, что слышала в концертном зале крики других посетителей о том, что в холле "обезумевшие люди" расстреливают людей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Одна из потерпевших по уголовному делу о теракте в "Крокусе сити холле" рассказала в суде, что слышала в концертном зале крики других посетителей о том, что в холле "обезумевшие люди" устроили стрельбу.

"Одна из трех допрошенных в среду потерпевших рассказала суду, что во время теракта она слышала в концерном зале крики других посетителей, что в холле "Крокуса" ходят и всех расстреливают какие-то обезумевшие люди", - сказал участник судебного процесса на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

В ходе оглашения свидетельских показаний и допроса потерпевших один из посетителей "Крокуса" заявил, что вообще не видел стрелков во время теракта, но слышал выстрелы. "Еще одна допрошенная потерпевшая сказала, что во время эвакуации из концертного зала тягучий едкий дым, из-за которого было невозможно дышать, мешал передвижению в здании", - рассказал участник процесса.