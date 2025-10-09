В Приморье задержали мужчину, который нанес повреждения подростку в автобусе

Задержанного передали в следственные органы для проведения необходимых следственных действий

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Мужчина, который нанес повреждения 15-летней девочке в автобусе в городе Находке в Приморском крае, задержан. Об этом сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

"В Находке полицейские задержали гражданина, причастного к инциденту в городском автобусе, - говорится в сообщении. - В настоящий момент личность и местонахождение гражданина установлены. Им оказался 68-летний местный житель. Гражданин передан в следственные органы для проведения необходимых следственных действий".

Ранее в полицию поступило заявление о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городском автобусе.

Как сообщили ранее в следственном управлении СК РФ по региону, 10 сентября в автобусе, который следовал по маршруту №2 в Находке, мужчина совершил хулиганские действия в отношении 15-летней девочки и нанес ей телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщается в соцсетях, мужчине не понравилось, что девочка не уступила место пожилой женщине.