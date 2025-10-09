В Новосибирске потушили пожар на складе

Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Пожар на торгово-производственном складе в Новосибирске ликвидирован. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

"Ликвидация пожара - 9 октября 2025 года в 07:02 (03:03 по мск). Для ликвидации привлекались 105 человек и 29 единиц техники, из них от МЧС России 68 человек и 19 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возгорании на торгово-производственном складе сантехники по улице Сибиряков-Гвардейцев. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Предварительно, пострадавших нет.