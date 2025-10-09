Троих обвиняемых в хищениях у бойцов СВО в Шереметьево объявили в розыск

Предварительная сумма ущерба превышает 4 млн рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил в международный розыск троих обвиняемых по уголовному делу о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Трое фигурантов дела объявлены в международный уголовный розыск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, им заочно предъявлены обвинения в участии в организованном преступном сообществе, в хищении и вымогательстве. "По ходатайству следствия суд заочно избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее по этому уголовному делу были арестованы 29 человек, в их числе сотрудники полиции. По версии следствия, в преступное сообщество входили таксисты и полицейские, которые искали среди пассажиров участников СВО. Таксисты подвозили их до необходимых мест за огромные суммы денег, вымогали денежные средства и похищали банковские карты. Полицейские позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Предварительная общая сумма ущерба превышает 4 млн рублей. По версии следствия, организаторами преступной схемы являются Дмитрий Боглаев, Алексей Кабочкин и Игорь Русин.