В Забайкалье завели дело за контрабанду леса на 44 млн рублей

Общий объем вывезенных природных ресурсов составил более 12 тыс. куб. м

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 9 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Забайкальском крае в отношении россиянина и иностранца за организацию контрабанды леса на сумму свыше 44 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с Читинской таможней выявлена незаконная деятельность гражданина РФ и иностранного гражданина, причастных к незаконному экспорту лесоматериалов за границу. <…> Общий объем вывезенных природных ресурсов составил более 12 тыс. куб. м на сумму более 44 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что фигуранты использовали поддельные документы, чтобы вывозить за границу лесоматериалы, незаконно заготовленные на территории Забайкалья. По материалам краевого УФСБ отделом дознания Читинской таможни было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере). Сейчас проводятся необходимые следственные действия.