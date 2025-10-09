Студент университета Герцена получил 13 лет за госизмену и оправдание терроризма

Решение вступило в силу

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Апелляционной военный суд во Власихе признал законным приговор в отношении студента университета Герцена Даниила Галицкого (внесен в РФ в перечень террористов), осужденного на 13 лет лишения свободы за государственную измену и оправдание терроризма. Как уточнили ТАСС в суде, приговор вступил в силу.

"Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения. Решение вступило в силу", - говорится в сообщении.

Первый Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело 24-летнего петербуржца Галицкого в закрытом режиме за несколько заседаний, продлив подсудимому на первом срок ареста, а на втором рассмотрев заявленные сторонами ходатайства, провел прения сторон, по итогам которых окончательно назначил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд запретил молодому человеку в течение одного года администрировать интернет-ресурсы.

Приговором суда Галицкий признан виновным в государственном измене путем финансирования ВСУ (ст. 275 УК РФ) и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Процесс в первой инстанции проходил в закрытом режиме, поэтому подробностей об уголовном деле Галицкого в суде не уточнили.

До задержания почти полтора года назад осужденный за совершение тяжких преступлений молодой человек проходил обучение на последнем курсе кафедры политологии Петербургского педагогического университета имени Герцена, по окончании которого планировал стать политическим журналистом.