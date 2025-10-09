В Индии задержали владельца фармкомпании, производившей ядовитый сироп от кашля

В сиропе содержался токсичный компонент диэтиленгликоль, используемый в производстве смол, красок, лаков, чернил и клея, сообщил телеканал NDTV

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /ТАСС/. Полиция штата Мадхья-Прадеш задержала владельца фармацевтической компании Sresan Pharma, которая производила сироп от кашля Coldrif, ставший причиной гибели не менее 20 детей. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В ходе инспекции на предприятии Sresan Pharma выяснилось, что в пробах сиропа содержался токсичный компонент диэтиленгликоль, используемый в производстве смол, красок, лаков, чернил и клея. Было установлено, что компания добавляла 46-48% ядовитого вещества вместо допустимого предела 0,1%. В помещении фабрики были найдены незарегистрированные контейнеры с диэтиленгликолем.

Среди обвинений, предъявленных владельцу Sresan Pharma, грубые нарушения надлежащих производственных практик, несоответствие стандартам проверки сырья и компонентов, а также возможное соучастие в распространении опасного лекарства. Работа фармпредприятия в штате Тамилнад приостановлена, компанию лишили лицензии. В девяти индийских штатах введен запрет на продажу сиропа Coldrif.

В конце 2022 года власти Узбекистана сообщили о смерти 18 детей от приема сиропа от кашля производства индийской компании Mаrion Biotech. По данным ВОЗ, в том же году применение четырех различных индийских детских сиропов от кашля привело к поражению почек и гибели 66 детей в Гамбии и Камеруне. При анализе в этих препаратах было обнаружено повышенное содержание ядовитых диэтиленгликоля и этиленгликоля.