Нескольких детей из поезда Тында - Кисловодск госпитализировали

Прокуратура проводит проверку

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 9 октября. /ТАСС/. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ухудшения самочувствия нескольких детей из поезда Тында - Кисловодск. Как сообщает Telegram-канал Приволжской транспортной прокуратуры, дети размещены в медицинском учреждении Самары.

"По предварительным данным, 8 октября 2025 года при следовании в пассажирском поезде сообщением Тында - Кисловодск в группе детей с сопровождающими у нескольких детей возникло недомогание. Дети размещены в медицинском учреждении в городе Самара", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверяет обстоятельства происшествия, ситуация находится на контроле Приволжского транспортного прокурора.