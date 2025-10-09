В Челябинске выявили махинации директора парка отдыха с ущербом на 86 млн рублей

Проводятся обыски по месту работы и жительства подозреваемого

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Махинации директора Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Челябинске при поставке аттракционов с ущербом свыше 86 млн рублей выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"В результате проведенного УФСБ России по Челябинской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлена противоправная деятельность директора МАУ "Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина", выраженная в злоупотреблении должностными полномочиями. Проводятся обысковые мероприятия по месту работы и жительства подозреваемого, а также в Комитете культуры администрации Челябинска", - сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что сотрудниками установлено, что фигурант с января 2023 года по июнь 2024 года занимал руководящую должность и действовал из личной заинтересованности. При этом он оказал содействие коммерческой организации для заключения договора поставки аттракционов на сумму более 86 млн рублей. Цена была завышена, использовались средства субсидии, выделенной Управлением культуры администрации Челябинска. Директор парка был достоверно осведомлен о планируемых в 2024 году работах по демонтажу этих аттракционов, то есть экономическая целесообразность приобретения имущества отсутствовала.

В результате преступления администрации Челябинска причинен значительный материальный ущерб, отметили в УФСБ по региону.