В Красноярском крае ликвидировали пожар в мебельном цехе

Возгорание ликвидировано на площади 1,4 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Пожар в мебельном цехе и складе в Канске Красноярского края ликвидирован на площади 1,4 тыс. кв. м. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"В 12:43 (08:43 мск) ликвидация", - говорится в сообщении.

Пожар возник в ночь на 9 октября в Канске. Загорелся мебельный цех и гаражный бокс на площади 1,4 тыс. кв. метров. В тушение пожара участвовали 36 человек и 12 единиц техники.