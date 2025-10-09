В Самаре из колледжа эвакуировали 100 человек из-за возгорания

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 9 октября. /ТАСС/. Сто человек эвакуировали из колледжа в Самаре из-за срабатывания пожарной сигнализации и горения мусора в кабинете. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:27 (09:27 мск) поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании колледжа по адресу: Самара, Советский район, ул. Санфировой, 7. <…> Погибших и пострадавших нет, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 100 человек", - говорится в сообщении.

Установлено, что в кабинете промышленного оборудования колледжа горел мусор на площади 2 кв. м. Пожар ликвидировали подручными средствами до прибытия специальных подразделений.