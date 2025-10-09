В Новосибирской области мужчину приговорили к 9,5 года за изготовление мефедрона

Жителя Латвийской Республики признали виновным в производстве более 54 кг наркотиков

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Новосибирский районный суд признал 25-летнего жителя города Риги Латвийской Республики виновным в производстве более 54 кг наркотиков и покушении на сбыт 5 кг из них. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, мужчина вместе с соучастником получил через тайник паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, затем с помощью полученных документов они арендовали гараж в Новосибирском районе, оборудовав его для производства наркотиков. Там злоумышленники изготовили свыше 54 кг мефедрона и разделили на партии. Одну из них, массой более 5 кг, перевезли в Искитимский район Новосибирской области, а затем через переписку предоставили координаты месторасположения тайника неустановленному лицу.

"Подсудимый свою вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил виновному девять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении соучастника мужчины выделено в отдельное производство.