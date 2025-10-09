НАБУ пришло с обысками к сотрудникам офиса генпрокурора Украины

Одного из прокуроров и нескольких адвокатов подозревают к причастности к коррупционной схеме

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обыском к прокурорам и адвокатам офиса генерального прокурора страны.

Сотрудники НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили одного из прокуроров и нескольких адвокатов, которые подстрекали к предоставлению неправомерной выгоды в размере $3,5 млн, говорится в Telegram-канале НАБУ.

В ведомстве заявили, что адвокаты и прокурор предложили подозреваемому в рамках одного из расследований НАБУ закрыть его дело за взятку прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда. Сделка продолжалась на протяжении нескольких месяцев, за это время сотрудники генпрокуратуры успели получить $200 тыс. - якобы для того, чтобы передать их судьям.

Позже в офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков. Однако там считают, что причастность прокурора к этой коррупционной схеме "не конкретизирована", а основания обыска на его рабочем месте "не обоснованы".

Кроме того, в Telegram-канале генпрокуратуры говорится, что подозреваемый во взятке прокурор расследует дело руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова. В связи с этим в офисе генпрокурора отметили риск конфликта интересов и задались вопросом "относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности" детективов НАБУ.

Конфликт антикоррупционных органов с властью

Летом этого года обострился конфликт НАБУ и САП с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Это привело к новой волне протестов. Кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно документу, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств. В итоге в настоящий момент наблюдается усиление противостояние между СБУ и антикоррупционными органами.