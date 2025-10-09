В Дагестане завели дело за публикации с призывами к экстремистской деятельности

Житель села Ургула в мессенджере Telegram разместил видеоматериал, побуждающий к насильственному лишению жизни, причинению физического вреда путем истязаний

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении жителя Цумадинского района республики за публикации в Telegram с призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, житель села Ургула Цумадинского района Дагестана в апреле 2025 года на своей странице в мессенджере Telegram, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, разместил видеоматериал, содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности, побуждающий к насильственному лишению жизни, причинению физического вреда путем истязаний в отношении группы лиц по религиозному признаку.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц", - добавил собеседник агентства.