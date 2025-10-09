В Ульяновской области при пересечении реки вброд на болотоходе погиб один человек

Всего в болотоходе находились девять человек

УЛЬЯНОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Болотоход, в котором находились девять человек, перевернулся при пересечении вброд реки Инзы в Ульяновской области. В результате один мужчина погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области.

"Устанавливаются обстоятельства инцидента с участием болотохода в Ульяновской области, в результате которого погиб один человек. По предварительным данным, вечером 8 октября водитель болотохода в районе моста через реку Инзу поехал вброд. Транспортное средство перевернулось, в результате один мужчина скончался", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что всего в болотоходе находились девять человек. Восьми из них удалось выбраться из транспортного средства.

По данным местных Telegram-каналов и СМИ, в результате инцидента погиб начальник железнодорожного вокзала в городе Инзе.