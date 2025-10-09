В Дагестане экс-полицейского осудили условно за мошенничество

Он причинил государству ущерб в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 9 октября./ТАСС/. Экс-сотрудник полиции в Дагестане получил три года условного срока за мошенничество с выплатами при получении жилья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

"УФСБ России по Республике Дагестан пресечена противоправная деятельность бывшего сотрудника органов внутренних дел, причастного к мошенничеству при получении выплат. <…> Учитывая частичное возмещение причиненного ущерба, суд признал Ахмедова З. М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, а также взыскал с него 3,2 млн рублей по гражданскому иску министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2017 году бывший сотрудник органов внутренних дел Ахмедов с целью незаконного получения выплаты, установленной законодательством для приобретения жилья бывшим военнослужащим и приравненным к ним лицам, подготовил и подал заведомо подложные документы в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, на основании которых ему были перечислены денежные средства на общую сумму более 6,4 млн рублей.

Своими противоправными действиями Ахмедов причинил государству ущерб в особо крупном размере.